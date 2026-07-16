 ДПС донарахувала ₴1,2 млрд після перевірок імпортерів і продавців вживаних авто

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Головна Новини Суспільство 21:54, 16 липня, 2026

ДПС донарахувала ₴1,2 млрд після перевірок імпортерів і продавців вживаних авто

ДПС у Миколаївській області донарахувала 1,2 млрд грн податків 2026 року. Ілюстративне фото Getty ImagesДПС у Миколаївській області донарахувала 1,2 млрд грн податків 2026 року. Ілюстративне фото Getty Images

У 2026 році Державна податкова служба України провела майже 100 документальних перевірок компаній, які ввозять та продають вживані автомобілі. За їх результатами податківці донарахували 1,2 мільярда гривень податків, а також майже на 1 мільярд гривень зменшили суму від'ємного значення податку на додану вартість.

Про це повідомляє Державна податкова служба України у Миколаївській області.

Крім того, після 230 фактичних перевірок очікувана сума штрафів становить 55 мільйонів гривень. Під час перевірок також виявили 17 випадків ведення підприємницької діяльності без державної реєстрації. За цими фактами склали протоколи про адміністративні правопорушення.

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Також ДПС повідомили, що під час аналізу компаній, які імпортували вживані автомобілі у 2025–2026 роках, виявили схеми, які використовували для зменшення або уникнення сплати податків.

Зокрема, деякі компанії ввозили авто, але не відображали їх подальший продаж у податковій звітності, через що не сплачували податки.

Водночас вони використовували ПДВ, сплачений під час імпорту, для формування податкового кредиту. За даними ДПС, у деяких випадках цей податковий кредит також використовували для інших підприємств.

Також податкова виявила випадки, коли автомобілі оформлювали на фізичних осіб, а потім перепродавали в Україні за заниженими цінами без реєстрації підприємницької діяльності та без сплати податків.

У ДПС зазначили, що операції зі штучним формуванням податкового кредиту за рахунок ПДВ, сплаченого під час імпорту вживаних автомобілів, перебувають під контролем служби.

Продаж автомобілів без державної реєстрації підприємницької діяльності та без сплати податків може стати підставою для фінансової й адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що у липні українці придбали 7,2 тисячі легкових автомобілів віком до п’яти років, які ввезли з-за кордону.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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