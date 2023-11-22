Литва у середу, 22 листопада, доставила в Україну черговий пакет військової допомоги для Збройних сил.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Литви.

Зазначається, що Литовськими збройними силами було доставлено в Україну 3 мільйона одиниць боєприпасів калібру 7,62×51 мм.

Також українська армія отримала системи дистанційного підриву та зимове спорядження.

«Наша прихильність наданню допомоги Україні залишається непохитною», — додали в Міноборони Литви.

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство оборони Литви заявило про надання нової партії військової допомоги Україні. Зокрема були передані генератори та сухпайки.