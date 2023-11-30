Бузька сільська рада Вознесенського району хоче придбати 2 професійних квадрокоптери з тепловізором DJI Mavic 3T.

Про це свідчить тендер, опублікований на платформі публічних закупівель ProZorro.

На закупівлю двох безпілотників замовник планує витратити 500 тисяч гривень. Переможець тендеру має поставити товар до 13 грудня 2023 року.

Варто зазначити, що Бузька сільська рада до 31 грудня чекає поставку ще 25 квадрокоптерів DJI Mavic 3T Enterprise, на які витратила 6,6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.

Також повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» має намір придбати 511 саджанців дерев та 16,4 тисячі кущів за 7,7 мільйонів гривень. Однак мер Олександр Сєнкевич запропонував спрямувати ці гроші на закупівлю пікапів для військових.

Нагадаємо, в суботу, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України. Мітингувальники вимагали направити гроші з бюджету на допомогу ЗСУ.

Пізніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков провів зустріч з учасниками акції «Гроші на ЗСУ», які вимагають від міської влади спрямовувати більше коштів на потреби армії. Він наголосив, що Миколаїв систематично допомагає ЗСУ і є одним з міст України, яке надає найбільшу фінансову підтримку армії.