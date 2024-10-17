Мерія Вознесенська подякувала Миколаєву за старі авто для комунальників
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- Світлана Іванченко
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16:28, 17 жовтня, 2024
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Миколаїв передав Вознесенську три автомобілі для аварійно-ремонтних бригад міського водоканалу, які були введені в експлуатацію у 1990-х роках.
Про це повідомила пресслужба Вознесенської міської ради.
В мерії впевнені, що нові-старі автомобілі допоможуть швидше усувати аварії та забезпечувати безперебійне водопостачання містянам.
«Завдяки тісній співпраці Вознесенської та Миколаївської міських рад на баланс комунального підприємства безоплатно передано три аварійні автомашини. Автомашини, хоч і були введені в експлуатацію у 1990-х роках, але знаходяться у справному стані та є важливим підсиленням для виробничих потреб комунального підприємства», — зазначили у пресслужбі.
Вознесенська міська влада висловила вдячність Миколаївській міській раді, управлінню житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА та КП «Миколаївводоканал».
«Спільними зусиллями ми зможемо покращити послуги для населення нашої громади», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що пʼять Центрів первинної медико-санітарної допомоги Миколаївської області отримали легкові автомобілі Renault Duster.
Раніше Веснянській громаді передали 7 електровелосипедів для фельдшерок від благодійників.
Нагадаємо, що Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав автомобіль для надання паліативної допомоги.
Крім того, «Миколаївкомунтранс» придбає для прибирання три авто за ₴2,8 млн, а старі спишуть на ЗСУ.
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