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Мерія Вознесенська подякувала Миколаєву за старі авто для комунальників

Автомобілі для міського водоканалу. Фото: пресслужба Вознесенської міської радиАвтомобілі для міського водоканалу. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

Миколаїв передав Вознесенську три автомобілі для аварійно-ремонтних бригад міського водоканалу, які були введені в експлуатацію у 1990-х роках. 

Про це повідомила пресслужба Вознесенської міської ради. 

Нові-старі авто для міського водоканалу. Фото: пресслужба Вознесенської міської радиНові-старі авто для міського водоканалу. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради
Нові-старі авто для міського водоканалу. Фото: пресслужба Вознесенської міської радиНові-старі авто для міського водоканалу. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

В мерії впевнені, що нові-старі автомобілі допоможуть швидше усувати аварії та забезпечувати безперебійне водопостачання містянам.

«Завдяки тісній співпраці Вознесенської та Миколаївської міських рад на баланс комунального підприємства безоплатно передано три аварійні автомашини. Автомашини, хоч і були введені в експлуатацію у 1990-х роках, але знаходяться у справному стані та є важливим підсиленням для виробничих потреб комунального підприємства», — зазначили у пресслужбі.

Вознесенська міська влада висловила вдячність Миколаївській міській раді, управлінню житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА та КП «Миколаївводоканал».

«Спільними зусиллями ми зможемо покращити послуги для населення нашої громади», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що пʼять Центрів первинної медико-санітарної допомоги Миколаївської області отримали легкові автомобілі Renault Duster.

Раніше Веснянській громаді передали 7 електровелосипедів для фельдшерок від благодійників. 

Нагадаємо, що Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав автомобіль для надання паліативної допомоги.

Крім того, «Миколаївкомунтранс» придбає для прибирання три авто за ₴2,8 млн, а старі спишуть на ЗСУ.

 

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