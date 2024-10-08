Медикам Миколаївщини передали легкові автомобілі. Фото: Миколаївська ОВА

У вівторок, 8 жовтня, пʼять Центрів первинної медико-санітарної допомоги Миколаївської області отримали легкові автомобілі Renault Duster.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної державної адміністрації.

Передали транспортні засоби представникам закладів охорони здоровʼя начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та очільник Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

«Ці автівки забезпечать вагому підтримку у роботі центрів первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, оперативність лікарів під час термінових викликів чи завдань. Дякуємо міністерству та міжнародним партнерам за допомогу, адже бути у потрібному місці вчасно є одним із ключових аспектів роботи сектору охорони здоров’я», — сказав Віталій Кім.

Автівки було закуплено Міністерством охорони здоров’я України у рамках спільної з Міжнародним банком реконструкції та розвитку Угоди про грант Глобального фонду фінансування (Проєкт «зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя (HEAL Ukraine).

Медикам Миколаївщини передали легкові автомобілі. Фото: Миколаївська ОВА Медикам Миколаївщини передали легкові автомобілі. Фото: Миколаївська ОВА

Також, цього дня, Віталій Кім та Антон Табунщик вручили державні нагороди «Заслужений лікар України» трьом медичним працівникам Миколаївщини:

лікарю поліклініки комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Ользі Гобжелян;

директору КНП Миколаївської міськради «Міська лікарня №1» Марії Грачовій;

завідувачу педіатричного відділення для новонароджених та недоношених дітей КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської облради Наталії Мартьяновій.

Вручення державних нагород «Заслужений лікар України». Фото: Миколаївська ОВА Вручення державних нагород «Заслужений лікар України». Фото: Миколаївська ОВА

Почесні звання медикам призначено відповідно до Указу Президента України від 26 липня 2024 року № 478/2024 «Про відзначення державними нагородами України» за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги і рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов’язку та з нагоди Дня медичних працівників.

Нагадаємо, що Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав автомобіль для надання паліативної допомоги.