США пообіцяли до середини січня надати Україні сотні тисяч снарядів та бронетехніки

США пообіцяли до середини січня надати Україні військову допомогу, фото: Офіс Президента

Україна до середини січня отримає сотні тисяч снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки. Крім того, США погодили виділення 20 мільярдів доларів кредитів, забезпечених прибутками від заморожених російських активів.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час зустрічі з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, пише The Guardian.

Зазначається, що під час зустрічі, яка тривала понад годину, Джейк Салліван пообіцяв передати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні броньованих автомобілів. США також допоможуть Україні із підготовкою мобілізованих, яка здійснюватиметься за кордоном.

Окрім того, він нагадав про практично реалізоване рішення щодо надання Україні кредиту на 20 мільярдів доларів під гарантії заморожених російських активів.

Також радник Президента США з національної безпеки анонсував низку нових санкцій проти Росії, які будуть запроваджені Вашингтоном найближчими тижнями. Усі вони мають на меті ускладнити здатність РФ підтримувати її військові зусилля та посилити позицію України за столом переговорів, підсумував чиновник.

Як відомо, українська делегація на чолі з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрілася з представниками новообраного Президента США Дональда Трампа у Вашингтоні. Метою візиту стало налагодження співпраці з майбутньою адміністрацією США для отримання підтримки у війні проти Росії.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону повністю використати фінансування у 61 мільярд доларів для України, затверджене Конгресом. Ентоні Блінкен зазначив, що задоволений розподілом витрати на допомогу Україні між США та іншими партнерами по НАТО.