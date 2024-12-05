Reuters: Єрмак у США провів перші зустрічі з радниками Трампа

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак, фото: Getty Images, Global Images Ukraine

Українська делегація на чолі з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрілася з представниками новообраного Президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело.

За даними агенції, українська делегація зустрілася у Вашингтоні з кандидатом Трампа на посаду радника Білого дому з питань національної безпеки Майком Волтцем та кандидатом на посаду спецпредставника щодо України Кітом Келлоггом.

Зазначається, що метою візиту стало налагодження співпраці з майбутньою адміністрацією США для отримання підтримки у війні проти Росії.

Раніше видання NV із посиланням на джерела писало про візит Андрія Єрмака. За даними видання, до складу української делегації також увійшли міністр оборони Рустем Умєров та міністерка економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що спецпосланець Дональда Трампа з питань війни в Україні Кіт Келлог представив новий план мирного врегулювання конфлікту, в якому пропонується замороження лінії фронту, створення демілітаризованої зони та відкладення вступу України в НАТО на невизначений термін.

Як відомо, новий Президент США Дональд Трамп вкотре виступив із заявою припинити війну в Україні. Він заявив, що його адміністрація буде «дуже наполегливо працювати над Росією та Україною». Однак як саме — не уточнив.