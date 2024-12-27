Надання гуманітарної допомоги жителям Херсонщини. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА

У 2024 році Херсонська область отримала від міжнародних партнерів 1,5 мільярда гривень, що вдвічі більше, ніж у минулому році.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у 2023 році сума допомоги становила 814 мільйонів гривень.

«Серед цьогорічних досягнень – збільшення міжнародної підтримки Херсонщини. У 2024 році партнери спрямували на допомогу нашій області понад півтора мільярда гривень, що вдвічі більше, ніж торік. Безмежно вдячний усім волонтерам та нашим партнерам, які продовжують простягати руку допомоги мешканцям регіону», — написав він.

Слід зазначити, що 800 мільйонів гривень спрямували на закупку опалювальних матеріалів для жителів області. Крім того, 740 мільйонів гривень витратили на проекти у сфері охорони здоров'я, сільського господарства, транспорту, інфраструктури та зеленої енергетики.

Херсонщина отримала ₴1,5 млрд міжнародної допомоги у 2024 році. Інфографіка: Херсонська ОВА

Раніше повідомлялось, що цьогоріч Одещина отримала 1 мільйон 530 тисяч євро міжнародної допомоги.