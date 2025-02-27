Херсон отримав від Японії авто для допомоги безпритульним тваринам

Спецавто, яке отримав Херсон від японських партнерів. Фото: Херсонська МВА

Херсон отримав від Японії спеціальний автомобіль для допомоги безпритульним тваринам.

Як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, ця техніка дозволить комунальникам швидше реагувати та надавати тваринам необхідну допомогу. Їх доставлятимуть до ветеринарного центру для стерилізації та лікування.

«Парк КП «Гарантія» поповнився спеціальним автомобілем, що дозволить ефективніше дбати про безпритульних тварин — їх відловлюватимуть та транспортуватимуть до ветеринарного центру для стерилізації і необхідної допомоги», — написав він.

За його словами, автомобіль передали в межах міжнародної програми екстреного відновлення за Грантовою угодою між Японським агентством міжнародного співробітництва JICA та Урядом України.

Нагадаємо, що раніше комунальне підприємство «ЕЛУ автодоріг» отримало нову техніку від Японської агенції з міжнародного співробітництва.