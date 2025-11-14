  • пʼятниця

Німеччина у 2026 році надасть Україні понад €11,5 млрд військової допомоги

Німеччина у 2026 році надасть Україні понад 11,5 млрд євро військової допомоги. Ілюстративне фото: Getty ImagesНімеччина у 2026 році надасть Україні понад 11,5 млрд євро військової допомоги. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччиини Борис Пісторіус заявив, що наступного року Німеччина виділить на військову допомогу Україні понад 11,5 мільярда євро.

Про це він заявив під час спільної пресконференції в Берліні 14 листопада, повідомляє «Укрінформ».

— Бундестаг погодився з моєю пропозицією розширити допомогу Україні наступного року. У 2026 році ми виділимо понад 11,5 мільярда євро, — сказав Борис Пісторіус.

Раніше медіа повідомляли, що додаткові гроші планують виділити на артилерію, безпілотники та бронетехніку, а також на заміну двох зенітних ракетних комплексів Patriot.

Нагадаємо, Німеччина ухвалила рішення надати Україні ще 40 мільйонів євро у межах зимової допомоги, через постійні російські удари по українській інфраструктурі.

