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В Новобугский отдел полиции поступила оперативная информация о том, что 50-летний житель одного из сел района хранит дома оружие.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Получив разрешение суда, правоохранители провели обыск в доме мужчины, во время которого обнаружили и изъяли винтовку Мосина без соответствующих разрешительных документов, ружье со сменными стволами, один из которых был переделан под обрез, а также патроны калибра 5.6 миллиметров и нож.
Изъятое направлено на экспертизу.
«Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Новобугском районе Николаевской области сотрудники полиции провели обыск в доме у местного жителя, во время которого обнаружили около полусотни боеприпасов.
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В Новобугский отдел полиции поступила оперативная информация о том, что 50-летний житель одного из сел района хранит дома оружие.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Получив разрешение суда, правоохранители провели обыск в доме мужчины, во время которого обнаружили и изъяли винтовку Мосина без соответствующих разрешительных документов, ружье со сменными стволами, один из которых был переделан под обрез, а также патроны калибра 5.6 миллиметров и нож.
Изъятое направлено на экспертизу.
«Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Новобугском районе Николаевской области сотрудники полиции провели обыск в доме у местного жителя, во время которого обнаружили около полусотни боеприпасов.