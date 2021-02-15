Утром 15 февраля во временно оккупированной Горловке Донецкой области подорвали местного «комбата народной милиции» Сергея Попова.

Об этом сообщают Лига.net и Новости Донбасса со ссылкой на паблики сепаратистов в соцсетях

По предварительным данным, неизвестные заложили в автомобиле боевика фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Бомба находилась под водительским сидением.

Попов и его дочь живы, но с ранениями. Они сейчас находятся в больнице. По данным боевиков, состояние Попова врачи оценивают как средней тяжести. У него множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочный перелом бедра. У его дочки контузия и шок, других видимых повреждений нет.

Сообщается, что сейчас въезд и выезд из Горловки перекрыт: спецслужбы оккупантов и рядовые боевики проводят «отработку территории».

Также есть информация, что уже кого-то захватили и «будут использовать для того, чтобы продемонстрировать «действия украинских спецслужб», которые якобы направлены на эскалацию конфликта и срыв перемирия».

Напомним, 14 февраля около 10:00 в районе Новолуганского в Донецкой области в результате подрыва неустановленного взрывного устройства на месте погибли трое украинских военнослужащих с 5-й батальонной тактической группы и 59-й отдельной мотопехотной бригады.