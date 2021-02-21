Об этом сообщает Associated Press.

На Кипре во время сезонной миграции из Африки в Европу останавливаются многие виды птиц, в том числе цапли, утки, чайки и фламинго. Среди прочего, группа из четырех соленых озер Ларнака является убежищем примерно для 14 тысяч фламинго в зимнее время года.

Хотя в целом в районе Ларнаки охотиться запрещено, охотникам все же позволяют отстреливать уток на южном краю сети. После стрельбы на мелководье остаются гильзы, которые фламинго могут перепутать с галькой (ее они глотают для лучшего пищеварения) и погибнуть из-за этого.

Служба по вопросам дикой природы и фауны Кипра за первые два месяца 2020 года нашла 96 фламинго, которые погибли из-за отравления свинцом. Руководитель экоорганизации Birdlife Cyprus Мартин Геликар утверждает, что источником свинца являются несобранные с мелководья гильзы.

После запрета охоты в районе Ларнаки власти Кипра провели сбор остатков гильз, чтобы их случайно не проглотили птицы. Но, утверждает Геликар, тогда удалось найти не все из них: вероятно, часть похоронил под собой ил, который позже вымыло водой.

Вместе с тем представитель Федерации охотников Кипра Александрос Луизидес уверяет, что охота вряд ли может быть причиной смерти фламинго, поскольку там действуют очень мало охотников. По мнению Луизидеса, птицы могли отравиться пестицидами, которые попадают в воду из соседних ферм.

Кроме того, отмечает AP, несколько лет назад на Кипре запретили охотиться с использованием патронов со свинцовыми гильзами. Но экологи считают, что этот запрет просто не выполняется в достаточной степени.