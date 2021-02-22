В округе Батлер (штат Огайо) прихожане местной церкви вызвали полицию, обнаружив у дверей храма подозрительную сумку. Вместо бомбы саперы нашли в сумке кошачье семейство: маму-кошку и ее шестерых новорожденных котят.
Об этом пишет журнал «Вокруг света».
К живому сюрпризу прилагалась записка: «Маму зовут Спринклс. Она родила в два часа дня, в среду, 17 февраля». Получалось, что котятам на момент их обнаружения исполнился всего один день.
Полицейские отвезли кошку и ее детенышей в приют для животных в Гамильтоне (Animal Friends Humane Society). Там пообещали сделать все, чтобы котятам было «тепло, уютно и сытно».
Сотрудники приюта сообщили, что кошку и котят хорошенько вымыли. Спринклс привили и взяли у нее кровь на анализ, дабы удостовериться, что животное здорово. Кошка великолепно ухаживает за своими детьми, написали сотрудники приюта, и высказали надежду, что вскоре всех семерых разместят в приемных семьях.
Напомним, в Мельбурне вооруженный мужчина вторгся в приют для животных, связал сотрудницу, требуя узнать, где он может разыскать кошек.
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В округе Батлер (штат Огайо) прихожане местной церкви вызвали полицию, обнаружив у дверей храма подозрительную сумку. Вместо бомбы саперы нашли в сумке кошачье семейство: маму-кошку и ее шестерых новорожденных котят.
Об этом пишет журнал «Вокруг света».
К живому сюрпризу прилагалась записка: «Маму зовут Спринклс. Она родила в два часа дня, в среду, 17 февраля». Получалось, что котятам на момент их обнаружения исполнился всего один день.
Полицейские отвезли кошку и ее детенышей в приют для животных в Гамильтоне (Animal Friends Humane Society). Там пообещали сделать все, чтобы котятам было «тепло, уютно и сытно».
Сотрудники приюта сообщили, что кошку и котят хорошенько вымыли. Спринклс привили и взяли у нее кровь на анализ, дабы удостовериться, что животное здорово. Кошка великолепно ухаживает за своими детьми, написали сотрудники приюта, и высказали надежду, что вскоре всех семерых разместят в приемных семьях.
Напомним, в Мельбурне вооруженный мужчина вторгся в приют для животных, связал сотрудницу, требуя узнать, где он может разыскать кошек.