В округе Батлер (штат Огайо) прихожане местной церкви вызвали полицию, обнаружив у дверей храма подозрительную сумку. Вместо бомбы саперы нашли в сумке кошачье семейство: маму-кошку и ее шестерых новорожденных котят.

Об этом пишет журнал «Вокруг света».

К живому сюрпризу прилагалась записка: «Маму зовут Спринклс. Она родила в два часа дня, в среду, 17 февраля». Получалось, что котятам на момент их обнаружения исполнился всего один день.

Полицейские отвезли кошку и ее детенышей в приют для животных в Гамильтоне (Animal Friends Humane Society). Там пообещали сделать все, чтобы котятам было «тепло, уютно и сытно».

Сотрудники приюта сообщили, что кошку и котят хорошенько вымыли. Спринклс привили и взяли у нее кровь на анализ, дабы удостовериться, что животное здорово. Кошка великолепно ухаживает за своими детьми, написали сотрудники приюта, и высказали надежду, что вскоре всех семерых разместят в приемных семьях.

Напомним, в Мельбурне вооруженный мужчина вторгся в приют для животных, связал сотрудницу, требуя узнать, где он может разыскать кошек.