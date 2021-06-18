В Луганске в районе парки имени Первого Мая произошел взрыв на газопроводе.

После взрыва началось сильное возгорание, пишет ТАСС со ссылкой на местные источники.

— Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект, — приводит издание выдержку из сообщения предприятия Луганскгаз.

Открытое горение удалось ликвидировать к 06:30. На месте аварии работают сотрудники «правоохранительных органов», причина взрыва устанавливается

О пострадавших не сообщается.

Как сообщалось, 16 июня боевики 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.