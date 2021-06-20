19 июня на Соборной площади в Житомире провалился грузовик.

Об этом пишет Суспільне Житомир.

Об инциденте проинформировал один из сотрудников «Суспільного», который был на месте происшествия. Место, где произошел провал, оградили лентой.

Комментарий патрульной полиции по поводу данного события на месте получить не удалось. Позже на площадь прибыла спецтехника, с помощью которой грузовик достали из ямы.

Напомним, 19 июня в Баштанском районе Николаевской области вспыхнул полуприцеп грузового авто.