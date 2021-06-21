Гражданин РФ заявил об угоне своего Шевроле. Оказалось, что ему это померещилось после пьянки, а автомобиль он нашел в тот же вечер.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

В пункте пропуска «Новые Яриловичи» пограничники обнаружили автомобиль Шевроле российской регистрации, который находился в международном розыске. О срабатывании базы Интерпола пограничники сообщили полицейским.

Впоследствии пограничники установили, что за рулем автомобиля был ее владелец, гражданин РФ. Оказалось, что 34-летний мужчина приобрел этот автомобиль в автосалоне и управляет им с момента покупки. Иностранец рассказал, что накануне поездки он праздновал и выпил лишнего, что даже забыл где оставил свой автомобиль. Поэтому утром, не увидев своей собственности на привычном месте, решил что машину украли и сразу обратился в полицию с заявлением.

Позже к россиянину вернулась память и он вспомнил события того вечера и нашел где оставил машину. Однако автомобиль полицейские уже зарегистрировали как похищенный и внесли информацию в международную базу данных Интерпола, сообщив владельцу, что с розыска машину снимут только в течение месяца.

В результате автомобиль Шевроле 2013 выпуска передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

Напомним, в Николаевской области двое братьев в нетрезвом состоянии спровоцировали ДТП с ВАЗом, побили водителя второго авто и уехали на его машине.