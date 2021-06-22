На Азовском море туристов атакуют морские блохи, укусы которых вызывают зуд, покраснение и аллергическую реакцию.

Об этом сообщил очевидец на своем YouTube-канале.

— Их очень много сейчас в море, очень много. Они больно кусаются, неприятно. Есть по всему пляжу, маленькие и большие. Фишка в том, что все море в этих блохах, полностью все, все побережье. Люди купаются, но они щипают. У кого-то аллергия, у кого-то нет аллергии на этих блох, — рассказал Vitaliano Almazati.

Отметим, что морские блохи встречаются в морях и океанах по всему миру. Эти мелкие ракообразные кусаются в воде, а их укусы похожи на комариные. Через некоторое время места укусов увеличиваются до красных пятен на коже.

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