В Киеве на фоне жаркой погоды сегодня, 22 июня, образовался смог.

Видео загрязненного воздуха опубликовали очевидцы в соцсетях.

Отмечается, что основные загрязнения воздуха зафиксированы на Левом берегу, на Позняках и в районе станции метро Лукьяновская.

На Лесном массиве труба ТЭЦ почти скрыта смогом из вида. Один из жителей Киева опубликовал видео смога и заявил, что это происходит из-за пожара.

По данным сервиса IQAir, Концентрация PM2,5 в воздухе Киева в настоящее время в один раз превышает рекомендованное ВОЗ предельную норму.

Ранее в Одессе позеленело Черное море.