Двое мужчин наладили сеть контрабанды с временно оккупированными территориями. По вечерам они доставляли товар на резиновой лодке.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Двоих диллеров поймали во время вечерней операции. Они привычно приплыли к тайнику с товаром, чтобы нагрузить лодку для рейса в ОРДЛО. На месте их встретили пограничники, которые получили оперативную наводку на канал.
На мужчин составили протокол по части 1 статьи 204-3 кодекса об административных правонарушениях Украины.
Напомним, пограничники совместно с представителями ГФС пресекли попытку незаконного перемещения в оккупированную часть Луганщины икон и книг, которые могут представлять культурную ценность.
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
Двое мужчин наладили сеть контрабанды с временно оккупированными территориями. По вечерам они доставляли товар на резиновой лодке.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Двоих диллеров поймали во время вечерней операции. Они привычно приплыли к тайнику с товаром, чтобы нагрузить лодку для рейса в ОРДЛО. На месте их встретили пограничники, которые получили оперативную наводку на канал.
На мужчин составили протокол по части 1 статьи 204-3 кодекса об административных правонарушениях Украины.
Напомним, пограничники совместно с представителями ГФС пресекли попытку незаконного перемещения в оккупированную часть Луганщины икон и книг, которые могут представлять культурную ценность.