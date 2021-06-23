Двое мужчин наладили сеть контрабанды с временно оккупированными территориями. По вечерам они доставляли товар на резиновой лодке.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Двоих диллеров поймали во время вечерней операции. Они привычно приплыли к тайнику с товаром, чтобы нагрузить лодку для рейса в ОРДЛО. На месте их встретили пограничники, которые получили оперативную наводку на канал.

На мужчин составили протокол по части 1 статьи 204-3 кодекса об административных правонарушениях Украины.

Напомним, пограничники совместно с представителями ГФС пресекли попытку незаконного перемещения в оккупированную часть Луганщины икон и книг, которые могут представлять культурную ценность.