Во вторник, 22 июня, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Вражеский обстрел был зафиксирован вблизи Золотого-4. Боевики совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, неподалеку Авдеевки боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также близи Красногоровки российские наемники обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск украинские военные зафиксировали пролеты вражеских беспилотников типа Орлан-10 и Орлан-3М, которые пересекли линию разграничения. Беспилотники вовремя подавлены украинскими военными с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, Украинская разведка зафиксировала, что Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасы своего производства. Россияне усиливают боевые возможности своих оккупационных сил на Донбассе.