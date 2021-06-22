Во вторник, 22 июня, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Вражеский обстрел был зафиксирован вблизи Золотого-4. Боевики совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, неподалеку Авдеевки боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также близи Красногоровки российские наемники обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск украинские военные зафиксировали пролеты вражеских беспилотников типа Орлан-10 и Орлан-3М, которые пересекли линию разграничения. Беспилотники вовремя подавлены украинскими военными с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Напомним, Украинская разведка зафиксировала, что Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасы своего производства. Россияне усиливают боевые возможности своих оккупационных сил на Донбассе.
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
Во вторник, 22 июня, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Вражеский обстрел был зафиксирован вблизи Золотого-4. Боевики совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, неподалеку Авдеевки боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также близи Красногоровки российские наемники обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск украинские военные зафиксировали пролеты вражеских беспилотников типа Орлан-10 и Орлан-3М, которые пересекли линию разграничения. Беспилотники вовремя подавлены украинскими военными с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Напомним, Украинская разведка зафиксировала, что Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасы своего производства. Россияне усиливают боевые возможности своих оккупационных сил на Донбассе.