Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 21 июня. Они обстреливали позиции украинских военных из гранатометов, минометов и запускали беспилотники.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе Золотого-4 оккупанты осуществляли обстрел украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В Красногоровка враг обстреливал наших бойцов из станковых противотанковых гранатометов.

А в районе Лебединского оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Также из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем оккупанты дважды осуществили обстрел вблизи Водяного на Приазовье.

Кроме того, в направлении Светлодарска боевики обстреляли позиции ООС из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

А в районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» и «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения.

«БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ», — говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшнее утро боевики трижды нарушили «тишину» на Донбассе.

В районе Новоселовки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Возле Майорска боевики применили против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также в районе Южного оккупанты били по ООС из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Напомним, Украинская разведка зафиксировала, что Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасы своего производства. Россияне усиливают боевые возможности своих оккупационных сил на Донбассе.