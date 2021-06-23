Сегодня, 23 июня, на Одесчине продолжаются поисковые работы в районе села Лебедовка, где вчера сошел оползень. Спасатели предполагают, что под землей может находиться женщина.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

В поисковой операции берут участие пять волонтеров и девять спасателей. К ним присоединяться 30 спасателей с кинологами. К разгребанию завалов привлечена спецтехника.

Поиски живых людей продолжались до ночи, однако спасатели опасались нового обвала почвы, поэтому временно свернули операцию.

Напомним, на черноморском курорте в селе Лебедевка в Одесской области на пляж сошел оползень. Спасатели разбирают завалы, поскольку под ними могут находиться люди.