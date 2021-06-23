Известному в пределах Одессы общественного активисту Леониду Колесниченко сделали предупреждение в ответ на активную борьбу против незаконной добычи песка и создания большой свалки в черте города. Мужчине подожгли гараж, в котором стояла машина его дочери.

Об этом он рассказал в Facebook.

Мужчине удалось справиться с огнем своими силами.

— В ночь с 17-го на 18 июня я услышал сильный взрыв, выскочил во двор и увидел, что гараж горит, — рассказывает детали произошедшего Леонид Колесниченко.

Полиция приняла заявление по признакам преступления.

В комментарии для издания ZMINA активист заявил, что считает мотивами поджега свою активную гражданскую позицию и борьбу с незаконными свалками и добычей песка.

— В рамках журналистского расследования несколько лет назад мы отдали этот песок на анализ. В лаборатории подтвердили, что в его составе — вся таблица Менделеева, и он опасен. Однако его до сих пор используют для строительства, в том числе и объектов для детей. По мусору — на площадку свозят все, что угодно: животные остатки, полиэтилен, батарейки ... А потом по каналам, которыми были оснащены бывшие оросительные поля, все это попадает в моря, — рассказал о своей деятельности активист.

Напомним, 29 мая в микрорайоне Соляные сгорело авто Toyota Highlander. Причиной возгорания был поджог.