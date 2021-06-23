На границе остановили тягач «Рено», который был угнан во Франции, после чего его объявили в международный розыск. Фурой управлял украинский водитель, которого задержали до выяснения обстоятельств.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Сообщается, что во время прохождения пограничникого контроля среагировала база данных «Інтерпол»: VIN код машины числился как угнанный, а на розыск его установила полиция Франции.
Пограничники проинформировали Интерпол о находке.
Напомним, на украинско-венгерской границе пограничники заметили автомобиль «Lexus», похищенный в Чехии.
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
На границе остановили тягач «Рено», который был угнан во Франции, после чего его объявили в международный розыск. Фурой управлял украинский водитель, которого задержали до выяснения обстоятельств.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Сообщается, что во время прохождения пограничникого контроля среагировала база данных «Інтерпол»: VIN код машины числился как угнанный, а на розыск его установила полиция Франции.
Пограничники проинформировали Интерпол о находке.
Напомним, на украинско-венгерской границе пограничники заметили автомобиль «Lexus», похищенный в Чехии.