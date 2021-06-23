На границе остановили тягач «Рено», который был угнан во Франции, после чего его объявили в международный розыск. Фурой управлял украинский водитель, которого задержали до выяснения обстоятельств.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Сообщается, что во время прохождения пограничникого контроля среагировала база данных «Інтерпол»: VIN код машины числился как угнанный, а на розыск его установила полиция Франции.

Пограничники проинформировали Интерпол о находке.

Напомним, на украинско-венгерской границе пограничники заметили автомобиль «Lexus», похищенный в Чехии.