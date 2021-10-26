В Вознесенске водитель Opel Vectra сбил девочку, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Авария произошла 23 октября около 17:40 в районе дома №43 по улице Кутвицкого. В результате ДТП 11-летний ребенок с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

По указанному факту полицейские возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы. Следователи проводят расследование всех обстоятельств ДТП и выясняют причины автоаварии.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют любой информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться в Вознесенское районное управление полиции по адресу: город Вознесенск, улица Киевская, 24 или по телефонам (066) 912-50-27, (05134) 3-31-51, 102.

Напомним, что в Николаеве 25 октября по улице Генерала Карпенко не разминулись Audi A6 и BMW 320. В результате столкновения автомобилей 37-летний пассажир Audi погиб на месте.