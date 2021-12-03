Еще одно землетрясение магнитудой в 3,5 балла произошло в Румынии в сейсмически нестабильном районе Вранча-Бузэу. Толчки задели несколько городов.

Об этом информирует EVZ.

Согласно информации, предоставленной Национальным научно-исследовательским институтом физики Земли, землетрясение было довольно слабым. Его удельная сила едва достигла 3,5 баллов.

Колебания происходили на глубине 130 километров под почвой. Землетрясение происходло возле крупных городов, затронув Яссы, Бухарест, Плоешти и Русе.

Напомним, еще одно землетрясение в Румынии произошло в начале этой рабочей недели.