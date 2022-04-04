Действующий прокурор в Беларуси потребовал наказать российские войска за массовые казни мирного населения на Киевщине, применяя местное законодательство.

Об этом информирует газета «Наша Ніва».

Беларуский правоохранитель подчеркнул, что даже в местнои законодательстве существует множество статей, по которым должны ответить военные преступники.

— Согласно части 3 статьи 6 УК РБ (действия УК РБ в отношении лиц, совершивших преступления на территории других государств), она должна применяться к ряду преступлений независимо от уголовно-правовой базы места совершения преступления, — заявил гособвинитель.

По его словам, Беларусь обязана покарать таких нацистов, потому что сама серьезно постадала во время Второй мировой.

— Те ужасающие кадры и слова свидетелей, которые массово горели в Интернете вечером 2 апреля, можно квалифицировать по нескольким статьям УК. Наиболее очевидным является статья 128, преступления против безопасности человека. К таким преступлениям относятся: незаконный плен, похищение людей с их исчезновением, пытки и жестокость, совершенные в связи с национальной, этнической принадлежностью, политическими взглядами и другие. Очевидно, то, что происходило в Ирпене, Гостомеле, Буче, прямо подпадает под эту статью. И под несколькими другими. Поэтому люди, совершившие такие преступления и не осужденные за них в других государствах, должны быть привлечены к уголовной ответственности в нашей стране. Также известно, что воинские части, дислоцированные в Киевской области, могли пройти через территорию Беларуси или до сих пор находятся здесь. Расследование может быть начато заявлением украинских властей об установлении номеров и наименований частей, дислоцированных в Ирпене и Буче — очевидно, что белорусские военные и власти хорошо знают, кто из россиян сейчас находится на нашей земле, — заметил прокурор.

Он добавил, что белорусские службы также должны расследовать массовое мародерство со стороны российской армии.

— И дело не только в желании или нежелании, но и в долге уголовного преследования. Причин и оснований согласно УПК достаточно. Игнорирование таких преступлений само по себе является преступлением, — заключил правоохранитель.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.