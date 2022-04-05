В пригородах освобожденной Киевщины продолжают находить жуткие свидетельства зверств россиян. Следователи изучают тела детей, которых перед смертью насиловали и пытали.

Об этом рассказала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Обмудсмен рассказала, что с каждым новым днем мировой прессе и украинской общественности открываются новые глубины насилия против гражданского населения, сотворенного российской армией.

— В городе Ирпень обнаружены убитые дети в возрасте до 10 лет с признаками изнасилования и пыток. В детском лагере «Подснежник» в Киевской области три недели была база подразделения армии рашистов. В подвале корпуса найдено 5 трупов мужчин с завязанными за спиной руками. Их пытали, а затем хладнокровно убили. Одному из погибших разможили череп ударами приклада с особой жестокостью. Остальные были застрелены в затылок или грудь, — сообщила Людмила Денисова.

Военные преступления россиян расползлись и на Черниговщину, где они лишали людей лекарств, обрекая их на мучительную смерть.

— В селе Викторовка Черниговской области, которое было в оккупации 25 дней, рашисты держали людей в подвале как заложников — от пожилых людей до новорожденных детей. Чтобы набрать хотя бы ведро воды, крестьян отправляли под конвоем. Не давали никаких лекарств даже тем, чья жизнь зависит от определенных медикаментов. Человек болен астмой — умер, его тело похоронили рядом в лесу. В Конотопском районе Сумской области на местах бывших стоянок врага уже нашли по меньшей мере трех замученных мирных украинцев, — рассказала обмудсмен.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.