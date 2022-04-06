В российском военно-промышленном комплексе начинают назревать социальные волнения из-за стремительного падения заработков и уровня жизни.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Это следствие значительных расходов России на войну и невозможности обеспечить стабильные поступления в бюджет из-за международных санкций и падений экономики.

— Отсутствие индексации заработной платы в условиях ускорившейся до беспрецедентных значений инфляции оказывает крайне негативное воздействие на социально-экономическое, и, как следствие, морально-психологическое воздействие на гражданский персонал, — говорится в письме главы архангельского комитета «профсоюза гражданского персонала ВС РФ».

В разведке указывают, что профсоюзные деятели отчаялись в попытках решить вопрос на отраслевом уровне. А, следовательно, из-за безрезультатности многочисленных письменных обращений в адрес минобороны и правительства РФ профсоюзы хотят обращаться по этим вопросам в Верховный суд России. Основное требование — обязать правительство и минобороны провести индексацию зарплаты.

Как это поможет наполнить российский бюджет, авторы обращения не уточняют. В разведке говорят, что этот случай демонстрирует действенность международных экономических санкций и неспособность России решать социально-экономические проблемы только благодаря внутренним ресурсам.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.