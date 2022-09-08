В ночь на 8 сентября российские войска ударили по Березнеговатской громаде двумя крылатыми ракетами.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«В течение ночи враг дважды нанес ракетный удар по Березнеговатской громаде Николаевской области. Крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 были выпущены с вражеских самолетов по открытым поверхностям», — говорится в сообщении.

В результате попадания загорелись поля. Пожар быстро ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в результате вражеских обстрелов Баштанского района Николаевской области погиб ребенок.