В ночь на 8 сентября российские войска ударили по Березнеговатской громаде двумя крылатыми ракетами.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
«В течение ночи враг дважды нанес ракетный удар по Березнеговатской громаде Николаевской области. Крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 были выпущены с вражеских самолетов по открытым поверхностям», — говорится в сообщении.
В результате попадания загорелись поля. Пожар быстро ликвидировали. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в результате вражеских обстрелов Баштанского района Николаевской области погиб ребенок.
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В ночь на 8 сентября российские войска ударили по Березнеговатской громаде двумя крылатыми ракетами.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
«В течение ночи враг дважды нанес ракетный удар по Березнеговатской громаде Николаевской области. Крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 были выпущены с вражеских самолетов по открытым поверхностям», — говорится в сообщении.
В результате попадания загорелись поля. Пожар быстро ликвидировали. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в результате вражеских обстрелов Баштанского района Николаевской области погиб ребенок.