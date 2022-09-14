За минувшие сутки под вражеские обстрелы попали населенные пункты Баштанского района. Обстрелы зафиксированы на территории Широковской и Березнеговатской громад. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

13 сентября ориентировочно в 11:30 были обстрелы села Красный Яр. Около 20:34 обстрелы подверглась станция Березнеговатое. Также в 23:50 обстрелы зафиксированы в окрестностях села городского типа Березнеговатое. Информация о последствиях уточняется. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Широковской громады. Так, 13 сентября, с 10:00 до 14:00, обстрелы звучали преимущественно за пределами населенных пунктов громады, попадания были по сельскохозяйственным зданиям. Также в результате обстрелов села Поляна и села Красная Долина повреждены сельскохозяйственные здания. Вчера, с 18:00 до 19:30, окупантыобстреляли село Широкое. В результате разрушен один жилой дом. Пострадавших нет. Утром, 14 сентября, с 05:30 до 05:45 были обстрелы за пределами села Широкое.

Ранее сообщалось, что в результате ночных обстрелов Николаева 14 сентября погибли два человека, трое ранены, еще один человек ищут спасатели.

Также сообщалось, что после часа ночи 14 сентября Николаев массированно обстреляли российские войска.