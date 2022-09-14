За очередные сутки пожарные Николаевщины ликвидировали 2 пожара, возникших в результате ночного вражеского ракетного удара.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.

Ночью 14 сентября после обстрела загорелось офисное помещение по улице Пограничной.

Другой пожар, из-за попадания обломков боеприпасов, на ул. Космонавтов ликвидировало очередное отделение 3 ДПРЧ. Здесь горел легковой автомобиль.

Также, на улице Янтарной в результате ракетного удара поврежден девятиэтажный жилой дом (выбиты окна, двери и балконы). Для проведения безотлагательных аварийно-спасательных работ и оказания помощи пострадавшим привлекались пожарно-спасательные отделения 5 ДПРЧ.

Напомним, что в результате ночного обстрела Николаева 14 сентября погибли два человека, трое ранены, еще один человек ищут спасатели.

Ранее сообщалось, что после часа ночи 14 сентября Николаев массированно обстреляли российские войска.