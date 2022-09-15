Поселок Киселевка Херсонской области находится в так называемой «серой зоне», за нее ведутся бои.

Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, комментируя информацию о якобы об освобождении населенного пункта.

– Эта информация не соответствует действительности. Киселевка находится там, где и находилась раньше – в серой зоне. За нее бьются, – сказал он.

Таким образом, о перспективах возобновления пуска питьевой воды (именно в районе Киселевки был перебит водопровод, через который в Николаев поступала вода из Днепра, — прим.) говорить еще рано.

Накануне глава Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил о якобы деоккупации Киселевки, и ВСУ от областного центра разделяет «единственный населенный пункт – Чернобаевка».

В то же время Институт изучения войны не подтверждает увольнение ВСУ села Киселевка.