Поселок Киселевка Херсонской области находится в так называемой «серой зоне», за нее ведутся бои.
Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, комментируя информацию о якобы об освобождении населенного пункта.
– Эта информация не соответствует действительности. Киселевка находится там, где и находилась раньше – в серой зоне. За нее бьются, – сказал он.
Таким образом, о перспективах возобновления пуска питьевой воды (именно в районе Киселевки был перебит водопровод, через который в Николаев поступала вода из Днепра, — прим.) говорить еще рано.
Накануне глава Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил о якобы деоккупации Киселевки, и ВСУ от областного центра разделяет «единственный населенный пункт – Чернобаевка».
В то же время Институт изучения войны не подтверждает увольнение ВСУ села Киселевка.
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Поселок Киселевка Херсонской области находится в так называемой «серой зоне», за нее ведутся бои.
Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, комментируя информацию о якобы об освобождении населенного пункта.
– Эта информация не соответствует действительности. Киселевка находится там, где и находилась раньше – в серой зоне. За нее бьются, – сказал он.
Таким образом, о перспективах возобновления пуска питьевой воды (именно в районе Киселевки был перебит водопровод, через который в Николаев поступала вода из Днепра, — прим.) говорить еще рано.
Накануне глава Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил о якобы деоккупации Киселевки, и ВСУ от областного центра разделяет «единственный населенный пункт – Чернобаевка».
В то же время Институт изучения войны не подтверждает увольнение ВСУ села Киселевка.