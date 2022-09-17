На водопроводной сети произошла авария, поэтому сейчас приостановлен водозабор из Днепро-Бугского лимана.

Об этом сообщает КП « Николаевводоканал».

Ориентировочно до 20 часов в городе будут наблюдаться проблемы с водоснабжением.

Ремонтная бригада сделает свою работу профессионально, чтобы поскорее пустить воду николаевцам.

Как сообщалось, вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое.