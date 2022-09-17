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На водопроводной сети произошла авария, поэтому сейчас приостановлен водозабор из Днепро-Бугского лимана.
Об этом сообщает КП « Николаевводоканал».
Ориентировочно до 20 часов в городе будут наблюдаться проблемы с водоснабжением.
Ремонтная бригада сделает свою работу профессионально, чтобы поскорее пустить воду николаевцам.
Как сообщалось, вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое.
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На водопроводной сети произошла авария, поэтому сейчас приостановлен водозабор из Днепро-Бугского лимана.
Об этом сообщает КП « Николаевводоканал».
Ориентировочно до 20 часов в городе будут наблюдаться проблемы с водоснабжением.
Ремонтная бригада сделает свою работу профессионально, чтобы поскорее пустить воду николаевцам.
Как сообщалось, вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое.