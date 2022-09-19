После полуночи 19 сентября Николаев подвергся обстрелам. Одна из российских ракет попала во двор частного дома.
Там полностью разрушено хозяйственное здание, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, повреждена кровля, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
К счастью, никто из жителей не пострадал.
Также на одном из участков повреждено около 300 метров контактного провода трамвайной сети. Ремонтная бригада «Николаевэлектротранс» уже работает на месте.
— Сейчас обследуем район обстрела. Больше информации сообщу вам со временем, — отметил мэр.
Напомним, в ночь на 18 сентября российские военные обстреляли один из районов Николаева .
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После полуночи 19 сентября Николаев подвергся обстрелам. Одна из российских ракет попала во двор частного дома.
Там полностью разрушено хозяйственное здание, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, повреждена кровля, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
К счастью, никто из жителей не пострадал.
Также на одном из участков повреждено около 300 метров контактного провода трамвайной сети. Ремонтная бригада «Николаевэлектротранс» уже работает на месте.
— Сейчас обследуем район обстрела. Больше информации сообщу вам со временем, — отметил мэр.
Напомним, в ночь на 18 сентября российские военные обстреляли один из районов Николаева .