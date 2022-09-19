После полуночи 19 сентября Николаев подвергся обстрелам. Одна из российских ракет попала во двор частного дома.

Там полностью разрушено хозяйственное здание, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, повреждена кровля, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

К счастью, никто из жителей не пострадал.

Также на одном из участков повреждено около 300 метров контактного провода трамвайной сети. Ремонтная бригада «Николаевэлектротранс» уже работает на месте.

— Сейчас обследуем район обстрела. Больше информации сообщу вам со временем, — отметил мэр.