Сегодня, 19 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Николаевской области. Впервые попали по Новой Одессе.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА и ГСЧС Украины в Николаевской области.

Ночью, 19 сентября, в 04:10 зафиксирован вражеский обстрел в центре города Новая Одесса Новоодесской громады. Повреждены частные дома, торговые киоски, аптека, магазин. Также в результате обстрела загорелся гараж на территории частного домовладения. Пострадавших нет.

Также ночью 19 сентября на спецлинию 101 сообщили, что после обстрела загорелось складское здание в Заводском районе Николаева. На площади 50 квадратных метров пожарные пожар ликвидировали. Дополнительно привлекалась аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

Напомним, что вечером 18 сентября российские войска обстреляли территорию прифронтовой Березнеговатской громады Николаевской области.