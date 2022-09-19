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Вечером 18 сентября российские войска обстреляли территорию прифронтовой Березнеговатской громады Николаевской области.
Нанесли удар тремя снарядами из реактивной системы залпового огня «Смерч», сообщили в Оперативном командовании «Юг».
В течение 18 сентября российская армия нанесла восемь авиационных и один ракетный удар, в том числе по гражданским территориальным громадам вдоль линии фронта.
В результате обстрела в Березнеговатской громаде повреждены больница и солнечная электростанция. Масштабы разрушений и потери уточняются.
Также, по информации Генштаба, на Южнобугском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огненное влияние претерпели более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.
Напомним, сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов АЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередач.
Также ночью 19 сентября ударили по Николаеву. Одна ракета попала во двор частного дома.
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Вечером 18 сентября российские войска обстреляли территорию прифронтовой Березнеговатской громады Николаевской области.
Нанесли удар тремя снарядами из реактивной системы залпового огня «Смерч», сообщили в Оперативном командовании «Юг».
В течение 18 сентября российская армия нанесла восемь авиационных и один ракетный удар, в том числе по гражданским территориальным громадам вдоль линии фронта.
В результате обстрела в Березнеговатской громаде повреждены больница и солнечная электростанция. Масштабы разрушений и потери уточняются.
Также, по информации Генштаба, на Южнобугском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огненное влияние претерпели более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.
Напомним, сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов АЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередач.
Также ночью 19 сентября ударили по Николаеву. Одна ракета попала во двор частного дома.