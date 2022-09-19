Сегодня утром, 19 сентября, из самолетов-истребителей Су-35 россияне направили в сторону города Новая Одесса Николаевской области две крылатые ракеты Х-59.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

— Одна ракета нашим зенитно-ракетным подразделением уничтожена в воздухе, вторая упала в частный гараж. Пострадавших нет, – сообщили в оперативном командовании «Юг».

Как сообщалось, сегодня ночью российская армия нанесла удар по Южноукраинской АЭС ракетой «Искандер». Она упала в 300 метрах от ядерных реакторов.