Вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску осудил ракетные удары россиян по Южноукраинской АЭС.

Об этом он сообщил в Твиттере.

— Я решительно осуждаю удар по Южноукраинской атомной электростанции на юге Николаевской области, что всего в 200 км от границы с Молдовой, — написал Николае Попеску.

По словам Министра, атаки российских войск на ядерные объекты в Украине ставят всех под угрозу в этом регионе.

Как сообщалось, сегодня ночью, 19 сентября, российская армия нанесла удар по Южноукраинской АЭС ракетой «Искандер». Она упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по территории Южноукраинской атомной станции Николаевской области.

Ранее, 20 августа, российские кафиры попали в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске. Позже стало известно о пострадавших, среди которых есть дети.

В «Энергоатоме» считают, что тогда российские войска могли целить в Южноукраинскую АЭС.