На сегодняшний день в Николаеве последствия обстрелов ликвидируют 32 строительных бригады.

Они забивают окна в многоэтажках и социальных заведениях, ремонтируют крыши, сообщает городской голова Александр Сенкевич.

— Напомню, мы закрываем окна и в квартирах, чьих хозяев сейчас нет в городе. К сожалению, количество страдающих от обстрелов домов постоянно увеличивается. Но мы делаем все возможное, чтобы к старту отопительного сезона подготовить все многоэтажки, - сообщил Александр Сенкевич.

Как сообщалось, в Николаеве сейчас частично или полностью без окон остался фактически каждый второй многоквартирный дом.