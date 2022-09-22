|Швидкість вітру:
|1.9 м/с
|Схід сонця:
|06:38
|Захід сонця:
|18:51
|Температура завтра:
|+17 C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|06:43
|Захід сонця
|18:58
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|40.8 грн
|41.3 грн
|EUR
|39.9 грн
|40.9 грн
В Москве повестку на войну получил мужчина, не служивший в армии и не имеющий боевого опыта.
Об этом пишут «Осторожно, новости».
32-летний кандидат экономических наук и сотрудник «Сбербанка» Виктор Бугреев уже посетил военкомат.
— Когда я пришел, выдали повестку, по которой сегодня же я должен отправиться в войска. Я никогда не служил, не проходил военной службы, не имею военной специальности, не имею военной кафедры. Поеду, что делать. Или уголовное дело, – сказал он корреспонденту.
Ранее сообщалось, что в российском городе Тольятти в Самарской области мужчина бросил в здание городской администрации «коктейль Молотова».
Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации . Она должна была коснуться только тех, кто служил в армии и находится в запасе.
В Москве повестку на войну получил мужчина, не служивший в армии и не имеющий боевого опыта.
Об этом пишут «Осторожно, новости».
32-летний кандидат экономических наук и сотрудник «Сбербанка» Виктор Бугреев уже посетил военкомат.
— Когда я пришел, выдали повестку, по которой сегодня же я должен отправиться в войска. Я никогда не служил, не проходил военной службы, не имею военной специальности, не имею военной кафедры. Поеду, что делать. Или уголовное дело, – сказал он корреспонденту.
Ранее сообщалось, что в российском городе Тольятти в Самарской области мужчина бросил в здание городской администрации «коктейль Молотова».
Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации . Она должна была коснуться только тех, кто служил в армии и находится в запасе.