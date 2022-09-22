В Москве повестку на войну получил мужчина, не служивший в армии и не имеющий боевого опыта.

Об этом пишут «Осторожно, новости».

32-летний кандидат экономических наук и сотрудник «Сбербанка» Виктор Бугреев уже посетил военкомат.

— Когда я пришел, выдали повестку, по которой сегодня же я должен отправиться в войска. Я никогда не служил, не проходил военной службы, не имею военной специальности, не имею военной кафедры. Поеду, что делать. Или уголовное дело, – сказал он корреспонденту.

Ранее сообщалось, что в российском городе Тольятти в Самарской области мужчина бросил в здание городской администрации «коктейль Молотова».