На юге страны продолжаются ожесточенные бои, враг уступает, и украинские защитники постепенно закрепляют территории за собой.

Об этом в эфире телемарфона единственных новостей сказала руководительница объединенного прессцентра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, передает Укринформ.

– Бои идут ожесточенные. У нас достаточно жарко. Огонь идет и с одной стороны, и с другой, но враг все же уступает. Равномерно местности мы закрепляем за собой. Это его напрягает, соответственно обстрелы становятся то меньше, тем больше, в зависимости от того, какое количество боекомплекта мы поразили. Если два-три состава боезапаса уже взлетели в воздух, то стрелять им нечем, и они ожидают, пока настроится какая-нибудь очередная паромная или понтонная переправа, по которой подтянется резерв, — сказала Наталья Гуменюк.

Спикер добавила, что за минувшие сутки ВСУ на южном направлении поразили и пункты управления, и командные пункты, и районы сосредоточения техники и живой силы. По ее словам, эти данные уточняются.

Как сообщалось, сегодня ночью, 23 сентября, российская армия в очередной раз обстреляла Николаев реактивными снарядами из системы залпового огня «Смерч» и зенитными управляемыми ракетами из системы С-300.