Враг использует разрушительные ракеты С-300, которые не предназначены для наземных целей, с целью давления на население и из-за нехватки боеприпасов.

Об этом в эфире телемарафона единственных новостей сказала руководительница объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

— Во-первых, действительно (у россиян – прим.) сложности с логистикой, которые мы регулярно им создаем, уничтожая боезапас, уничтожая способы доставки и держа под контролем транспортные артерии. Во-вторых, это психологическая окраска, поскольку эти ракеты (С-300) не предназначены для поражения наземных целей, они очень эффектно разрываются в воздухе и наносят дополнительное поражение через разрывные части. Это давление на население регионов, куда враг добраться не может. Поэтому они пытаются показать, что руки у них длинные, – отметила Наталья Гуменюк.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью россияне ударили по Николаеву ракетами С-300 и Смерчами