Каждый день, в войне против российской агрессии, Украина теряет около 50 воинов. С начала полномасштабного вторжения России, украинских героев погибло в пять раз меньше оккупантов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в программе «Face a Zelensky», пишет РБК-Украина.

— У нас есть оценки потерь за сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибли в пять раз меньше украинских воинов, чем российские, — заявил президент.

Как объясняет Владимир Зеленский, он получает данные по потерям ВСУ, однако с цифрами важно быть осторожными из-за того, что речь идет о человеческих жизни.

— Позиция наших военных – не называть точное количество погибших или раненых украинских военнослужащих. Главный вопрос – это точные данные. У меня есть данные, которые я получаю и которые мне предоставляют. Мы должны быть очень осторожны с цифрами, потому что речь идет о человеческих жизни, — добавляет президент Украины.

Ранее сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины в войне против России составляют более 9 тысяч человек. Однако Минобороны пока не может назвать точную цифру из-за невозможности подсчета погибших бойцов в Мариуполе.