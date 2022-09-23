Потери Вооруженных сил Украины в войне против России составляют более 9 тысяч человек. Однако Минобороны пока не может назвать точную цифру из-за невозможности подсчета погибших бойцов в Мариуполе.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анны Маляр в интервью Youtube-каналу «ISLND TV».

По ее словам, потери Украины в войне значительно меньше, чем у врага, и это показатель мастерства ВСУ.

– Это не сотни тысяч. Слава Богу, что это не сотни тысяч. Озвучивалась цифра около 9 тысяч несколько недель назад. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где до конца мы не знаем количество погибших. Это тысячи, но это точно не сотни тысяч... Если у них больше 50 тысяч, а у нас мы называем около 9 тысяч, ну немного сейчас уже больше, — отметила Анна Маляр.

При этом она подчеркнула, что речь идет исключительно о военных, поскольку подсчетом количества погибших гражданских занимается другое ведомство.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери РФ за более чем полгода вторжения в Украину составили менее шести тысяч военных, но мобилизация нужна.