Двое пенсионеров оказались заблокированы в своей квартире из-за ночного ракетного обстрела Николаева.

Рядом с их пятиэтажным домом упала ракета, взрывной волной была повреждена входная дверь, выбиты окна и стекла, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели помогли людям, пострадавшие на месте происшествия не обнаружены.

Как сообщалось, сегодня, 25 сентября, после часу ночи Николаев снова подвергся обстрелам. Повреждение получили жилые дома и сеть водопровода.