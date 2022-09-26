Через сутки 25 сентября на территории Николаевской области произошло пять пожаров, не связанных с боевыми действиями.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

В частности, отмечается, что в 9.35 утра произошло возгорание в одной из комнат на втором этаже жилого дома по улице Спасской города Очакова Николаевского района. Ее локализовали спасатели двумя караулами 22 государственной пожарно-спасательной части 4 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в 10:00 и ликвидировали в 10:30 на площади 90 м2. Пожар вызвал короткое замыкание электропроводки.

О пожаре летней кухни на территории частного жилого домовладения по ул. Электронный г. Николаев сообщили в 13:11. Пожарные 4 ДПРЧ 2 ДПРЗ и очередное изменение оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области локализовали в 13:22 и ликвидировали в 13:30 на площади 12 м2 Причина пожара устанавливается.

Сухая трава на открытой территории горела за пределами населенного пункта вблизи Свободно-Запорожской территориальной общины Баштанского района, сообщили в 14:49. Спасатели 20 ДПРЧ 3 ДПРЗ ее локализовали в 15:25 и ликвидировали в 16:25 на площади 4 гектара. Причина пожара устанавливается.

По улице Черныша г. Новая Одесса Николаевского района горело хозяйственное здание. Сообщение в Службу спасения поступило в 15:57. Силами пожарных 21 ДПРЧ 2 ДПРЗ она локализована в 16:12 и ликвидирована в 16:20 на площади 30 м 2. Причиной возникновения явилось короткое замыкание электропроводки.

Спасатели 5 ДПРЧ 2 ДПРЗ привлекались к тушению пожара автомобиля, припаркованного у многоэтажки в 22:17. О пожаре сообщил владелец легковушки. Муж собственными силами с помощью первичного средства пожаротушения пытался усмирить огонь, но это ему не удалось. Пожарные локализовали пожар легкового автомобиля TOYOTA COROLA в 22:33 и ликвидировали в 22:37 на площади 2 м 2, повлек пожар короткое замыкание электропроводки.

Группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения отработано 2 сообщения по идентификации взрывоопасный предмет.