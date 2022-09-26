Российская пропагандистка, главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян признала, что в РФ сотни случаев неправомерной мобилизации.

Об этом она написала в своем telegram-канале.

— Все эти дни мы разбираемся с перекосами мобилизации. У нас целые отделы - и я сама - бросили все дела, отложили нашу обычную работу - мы пытаемся добиться справедливости для всех, кто неправомерно мобилизован. Среди этих людей сотни незнакомых, десятки знакомых, несколько наших же собственных сотрудников. Мы ко всем относимся одинаково. Наши усилия пока упираются в одно: никто - ни один юрист, ни чиновник, ни военком - толком не знает, что это вообще значит – «неправомерно мобилизованный», — заявила она.

По словам пропагандистки, некоторые военкоматы в России призывают практически всех мужчин подряд. Маргарита Симоньян также отметила, что рассчитывает на победу «здравого смысла» и надеется, что мобилизация в РФ «обретет черты прозрачности, законности и порядка».

— Мы обзваниваем и поднимаем на уши всех, до кого можем дотянуться, чтобы прекратить неразбериху. Мы очень. Очень. ОЧЕНЬ. Рассчитываем, что здравый смысл победит и в как можно более короткие сроки частичная мобилизация обретет черты прозрачности, законности и порядка, — резюмировала она.

Ранее российская ФСБ сообщила, что после объявления «долевой» мобилизации из страны уехала 261 тысяча мужчин.

Разведка Британии считает, что в России мобилизованных могут бросить на передовую с минимальной подготовкой.