Несколько сотрудников российской федерации спорта отказались возвращаться в РФ из Кыргызстана после товарищеского матча в Бишкеке.
Об этом пишет Sport.ua.
В Россию не вернулись пятеро сотрудников сборной из-за частичной мобилизации. Речь идет об административном штабе команды. В РФС отказались комментировать эту информацию, а не вернувшиеся сотрудники заявили, что улетели в отпуск.
Сборная России со счетом 2:1 обыграла команду Кыргызстана в товарищеском матче, состоявшемся 24 сентября.
Позже российские СМИ писали, что нескольким сотрудникам РФС пришли повестки из военкомата.
Напомним, Кремль пытается переложить вину за нарушение во время мобилизации местных чиновников. Но они слишком массовые, чтобы люди в это поверили.
Несколько сотрудников российской федерации спорта отказались возвращаться в РФ из Кыргызстана после товарищеского матча в Бишкеке.
Об этом пишет Sport.ua.
В Россию не вернулись пятеро сотрудников сборной из-за частичной мобилизации. Речь идет об административном штабе команды. В РФС отказались комментировать эту информацию, а не вернувшиеся сотрудники заявили, что улетели в отпуск.
Сборная России со счетом 2:1 обыграла команду Кыргызстана в товарищеском матче, состоявшемся 24 сентября.
Позже российские СМИ писали, что нескольким сотрудникам РФС пришли повестки из военкомата.
Напомним, Кремль пытается переложить вину за нарушение во время мобилизации местных чиновников. Но они слишком массовые, чтобы люди в это поверили.