Несколько сотрудников российской федерации спорта отказались возвращаться в РФ из Кыргызстана после товарищеского матча в Бишкеке.

Об этом пишет Sport.ua.

В Россию не вернулись пятеро сотрудников сборной из-за частичной мобилизации. Речь идет об административном штабе команды. В РФС отказались комментировать эту информацию, а не вернувшиеся сотрудники заявили, что улетели в отпуск.

Сборная России со счетом 2:1 обыграла команду Кыргызстана в товарищеском матче, состоявшемся 24 сентября.

Позже российские СМИ писали, что нескольким сотрудникам РФС пришли повестки из военкомата.